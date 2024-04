Nikto nemusí nikomu nič bozkávať. Sme tím, zvládli sme to spolu, vravel brankár Trnavy

Podbrezová mala v zápase 18 striel, z toho deväť na bránu. Čakali ste takýto priebeh zápasu?

Rozmýšľali sme nad viacerými scenármi a tento sme si najmenej priali. Dalo sa však s tým počítať, keď sme prvý zápas vyhrali len o gól. Predpokladali sme, že Podbrezová to bude chcieť zvrátiť a dá do toho všetko.

Naším cieľom bolo nepúšťať ich do tých situácií a zároveň sme chceli byť nebezpeční. Vôbec sa nám to však nedarilo. Tým, že nás domáci zatlačili, viac a viac si verili a pre nás to bolo stále horšie. Našťastie sme to nejako ustáli.