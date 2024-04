Trnava si postrážila tesný náskok. Podbrezová v zápase dominovala, no gól nestrelila

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Proti Trnave sme boli tri polčasy lepší a nepostúpili sme. Mám rešpekt k hráčom a klubu, nemám však rešpekt k trénerovi Gašparíkovi a on dobre vie, prečo to je a odkedy. Rešpektujem svojich chlapcov, ktorí taký zápas nikdy nehrali, a on im nedal rešpekt. Chlapcov musím pochváliť, dnes to bolo o Podbrezovej, som na hráčov hrdý."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Na dnešnom zápase nám veľmi záležalo, som hrdý na hráčov a to je najväčšia emócia. Je to tri roky a 23 zápasov, čo sme neprehrali a dnes nás čakal extrémne ťažký súper, veľmi motivovaný, hrali svoj životný zápas. Samozrejme, mali sme šťastie, taký je futbal. Doma sme mohli o dva tri góly vyhrať a tu rovnako tak prehrať. V tomto to bolo náročné, predtým sme do finále prešli cez penalty, dnes to hrozilo tiež, ale ustáli sme to. Kvalitný súper, hral ako o život, ale charakter našich hráčov, čo do toho dali, tak sa počíta. Tých 23 zápasov bez prehry je obrovská porcia."