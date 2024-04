Obrali Podbrezovú o gól? Naši výborní rozhodcovia si to obhája, krútil hlavou strelec

Bola to kontroverzná situácia. Center Rolanda Galčíka po rohovom kope dostal do siete Marek Bartoš a v Podbrezovej vypukla veľká radosť.

Podbrezová mohla od 9. minúty vyhrávať 1:0, no gól po dohovore so systémom VAR hlavný rozhodca Peter Ziemba neuznal.

PODBREZOVÁ. Futbalisti Spartaka Trnava po tretí raz za sebou postúpili do finále Slovnaft Cupu. V odvete semifinále na pôde Podbrezovej to však nemali jednoduché.

„Neuznali nám regulárny gól. Takú situáciu som ešte v živote nevidel, ale verím, že naši výborní rozhodcovia si to ako vždy obhája,“ uviedol strelec neuznaného gólu Marek Bartoš.

„Cítim krivdu. Kto to videl, nepovedal by, že sa to nedá neuznať. Ja mám na to svoj názor a nechcem sa dostať do zbytočného problému,“ dodal.

Finále Slovnaft Cupu MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava sa uskutoční 1. mája o 15.00 h Košiciach.