Som až druhý, katastrofa, vtipkoval Hancko. Najviac ma to ťahá k Liverpoolu, priznal

Má za sebou skvelý rok. S Feyenoordom Rotterdam získal titul, s reprezentáciou postúpil na európsky šampionát. Proti Lichtenštajnsku zaknihoval najrýchlejší gól v histórii slovenskej reprezentácie, keď skóroval už v desiatej sekunde a dal gól aj Portugalsku na štadióne Estadio do Dragao v Porte. Prestupové špekulácie ho spájajú s veľkoklubmi, ale začiatkom tohto roka predĺžil zmluvu s Feyenoordom do roku 2028. Výkony 26-ročného DÁVIDA HANCKA sa odzrkadlili aj na výsledkoch ankety Futbalista roka. V hlavnej ankete obsadil druhé miesto a hlasovanie fanúšikov vyhral.

Po slávnosti aj on bol k dispozícii novinárom.

V ankete o najlepšiu futbalistu roka za rok 2023 ste skončili na druhom mieste za Stanislavom Lobotkom. Ako to vímate? No, som až druhý, to je katastrofa (smiech). Komentátori to tak radi používajú. Ja si toto ocenenie neskutočne vážim a som veľmi šťastný. Nebudem tajiť, že raz by som tú krásnu trofej pre Futbalistu roka rád získal, ale nemôžem zabudnúť na to, čo ma k tomu výsledku donieslo. Boli to výkony na ihrisku, či už v reprezentácii, alebo v klube.

Získali ste aj cenu fanúšika. Bolo to pre vás prekvapenie? Vôbec som to nečakal, nemal som dopredu žiadne informácie. To si možno vážim ešte viac, lebo to volili ľudia. Neviem, či v tom majú prsty aj Holanďania, ale myslím si, že sa hlasovalo skôr tu na Slovensku. Určite zohralo rolu aj to, že v reprezentačnom roku som odohral všetko okrem piatich minút. Veľmi si to vážim. Beriem to ako zadosťučinenie.

Bol to najlepší rok vašej kariéry? Jednoznačne. Najprv zisk majstrovského titulu a na jeseň Liga majstrov a v novembri potom postup s reprezentáciou na Euro. V jednom roku sa mi splnili tri veľké sny. Na javisku ste sa poďakovali aj svojej manželke tenistke Kristýne Plíškovej. V čom vám pomáha? Obetovala svoju kariéru a z Prahy, z jej domova, kde strávila veľa rokov, sa so mnou presťahovala do Rotterdamu, keď nášmu synovi Adamkovi boli dva mesiace. Robí mi také zázemie, že odkedy som s ňou, moja kariéra ide hore. Veľmi si to vážim.

Ďakovali ste aj svojmu otcovi, trénerovi Jánovi Hanckovi. Je to moja osoba, ktorá ma vždy ťahala za futbalom. Bez neho by som nebol tam, kde som. On bol vždy ten, ktorý tomu veril, že to môžem dokázať.