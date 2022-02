Bez jazykovej bariéry. Dunajská Streda získala maďarského reprezentanta

BRATISLAVA. Slovenský fortunaligový futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda získal na hosťovanie do konca nasledujúcej sezóny maďarského stredopoliara z reprezentačného do 21 rokov.

Rád by som sa prebojoval do základnej zostavy a zahral si aj na európskej pohárovej scéne. Viem, že prichádzam do prostredia, kde nebudem mať jazykovú bariéru a kde fanúšikovia majú radi svojich hráčov,“ povedal mladík podľa webu DAC.



"Regö je jedným z tých talentovaných maďarských futbalistov, ktorých podrobne sledujeme. Od leta sme boli v kontakte s Ferencvárosom a hľadali riešenie.

Sme veľmi radi, že sa nám v posledných hodinách zimného prestupového obdobia podarilo nájsť spôsob a získali sme ho na najbližší rok a pol s možnosťou trvalého kontraktu.

Myslím si, že je to výborné riešenie pre všetky zainteresované strany, pričom DAC získal veľmi motivovaného hráča, ktorý sa chce ukázať.

Regö má kvality, vďaka ktorým je jedným z najtalentovanejších mladých hráčov NBI a zaujímalo sa o neho viacero klubov z Európy,“ vyhlásil športový riaditeľ DAC Jan Van Daele.