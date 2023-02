PSG otočil zápas proti Lille. Zastavili sme špirálu prehier, hovorí tréner Galtier

Hostia však ešte do prestávky znížili a po nej otočili na 3:2, keď sa o góly postarali Bafode Diaktite, Jonathan David z penalty a v 69. minúte tvrdou strelou pod brvno Jonathan Bamba.

Proti OSC Lille prehajdákali dvojgólový náskok, no v závere ligového zápasu dokázali otočiť z 2:3 na 4:3 a udržali si päťbodový náskok na čele tabuľky francúzskej Ligue 1.

Ani to však nestačilo šiestemu tímu tabuľky na body. V 87. minúte totiž vyšla domácim rýchla akcia po ľavej strane so zakončením Mbappeho a o sedem neskôr rozhodol Lionel Messi. Argentínsky útočník zatočil priamy kop prese k pravej tyčke.

Úľava pre PSG

Paríž tak odvrátil ďalšiu prehru a negatívnu sériu zastavil na čísle tri. PSG predtým prehral v osemfinále pohára s Marseille 1:2, v lige v Monacu 1:3 a v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov 0:1.

"Musím povedať, že je to obrovská úľava," otvoril pozápasové hodnotenie tréner Christophe Galtier. "Prvých 25 minút sme mali mentálnu silu, potom sme ju na dlho stratili a v závere zase našli. To bolo najdôležitejšie.

Samozrejme, bol to neuveriteľný zápas, no boli sme príliš zraniteľní a mohli sme inkasovať štvrtý gól, ktorý by znamenal prehru.

Ale potom prišiel faul na Lea a jeho priamy kop, ktorý rozhodol. Bolo veľmi dôležité zastaviť tú negatívnu špirálu, ale musíme sa sústrediť na celý zápas," uviedol pre oficiálnu stránku klubu.