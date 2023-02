Totálny omyl, mrhanie Paríža. Zadarmo pustil hráča, ktorý mu berie slávu a milióny

BRATISLAVA. „Je to bolesť srdca. Je to bolesť srdca. V utorok 14. februára, na Valentína, si túto pieseň od Bonnie Tyler - alebo aspoň jej revidovanú verziu - z plných pľúc spievali fanúšikovia na tribúne Auteuil v aréne Parku princov.

„Je to špeciálne. Je to klub, v ktorom som vyrastal, je to moje mesto, kde som sa narodil. Bolo zložité oslavovať, ale nakoniec sme šťastní z víťazstva,“ vravel dvadsaťšesťročný krídelník podľa uefa.com