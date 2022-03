Na mieste, kde skolaboval, dal Eriksen gól. Mal som zimomriavky, povedal

"Bol to neskutočný pocit vrátiť sa na štadión Parken, vsietiť gól a počuť búrlivé reakcie fanúšikov. Mal som z toho celého zimomriavky, bolo to veľmi emotívne," priznal Eriksen, ktorému fanúšikovia v 80. minúte pri jeho odchode z trávnika pripravili standing ovation.

Úradujúci majstri Európy Taliani sa po šokujúcej domácej prehre 0:1 so Severným Macedónskom v semifinále európskej baráže MS 2022 otriasli. Nad Tureckom zvíťazili 3:2. Tréner Roberto Mancini dal šancu mladým hráčom.

"Chalani hrali v takomto zložení prvýkrát a chvíľu trvalo, kým sa zohrali. Nebolo ľahké hodiť za hlavu prehru so Severným Macedónskom, no zvládli sme to," uviedol Mancini, ktorý by napriek neúspešnej baráži o Katar mal zotrvať vo svojej funkcii.