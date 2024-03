Všetky góly mali rovnakú pečať. Tréner Dúbravku skritizoval defenzívu tímu

Chelsea tak živí šancu dostať sa do pohárovej Európy z ligovej súťaže. Naďalej jej síce patrí až 11. priečka, no už iba štyri body ju delia od siedmeho West Hamu a navyše má zápas k dobru. K desiatemu Newcastlu sa domáci priblížili na rozdiel bodu.

Alexander Isak síce ešte pred prestávkou technickou strelou k žrdi z hranice šestnástky vyrovnal, no Palmer a striedajúci Mychajlo Mudryk rozhodli po zmene strán o triumfe The Blues. Kontaktný gól Jacoba Murphyho už prišiel príliš neskoro.

"Na tomto víťazstve musíme stavať. Potrebujeme sa zomknúť, pretože táto sezóna nie je ľahká a stále je o čo hrať. Musíme si veriť a to isté potrebujeme aj od fanúšikov, ktorí dnes za nami opäť stáli.

Musia si uvedomiť, že budujeme nový projekt a je to už iná Chelsea ako v minulosti. Zároveň viem, že keď nevyhráme ďalší zápas, opäť to bude problém. Tak to v tomto klube chodí," deklaroval tréner domácich Mauricio Pochettino, ktorý po predchádzajúcej remíze na pôde Brentfordu (2:2) čelil výraznej kritike fanúšikov Chelsea.

Ukázali sme odvahu, myslí si Palmer

Negatívne emócie domácich fanúšikov z predchádzajúceho obdobia pomohol v pondelok vďaka bilancii 1+1 skrotiť Palmer.

Vo svojej premiérovej sezóne za Chelsea dal 21-ročný anglický reprezentant už 11 ligových gólov a pridal k nim osem asistencií.

"Ukázali sme odvahu a vášeň a to chcú diváci vidieť. Sme mladý tím, budeme robiť naďalej aj chyby, ale je pre nás dôležité, aby sme vždy ukázali maximum. Pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, ako vysoko môžeme skončiť.