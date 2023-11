ONLINE: Česko - Moldavsko dnes (kvalifikácia EURO 2024, LIVE)

Moldavsko



Moldavsko vstupuje do dnešního utkání ze čtvrté pozice se ziskem 10 bodů za dvě vítězství, čtyři remízy a již zmíněnou prohru 0:2 v Albánii. Právě s ní odehrálo poslední zápas v domácím prostředí, remíza 1:1 ale vůbec nic neřešila, neboť i v případě prohry či výhry o jednu nebo dvě branky by Moldavsko stále muselo vyhrát dnešní utkání, aby si zajistilo postup na mistrovství Evropy.



Zároveň ale Moldavsku stačí bod k posunu alespoň na třetí místo, které by sice neznamenalo v postupové matematice vůbec nic, byl by to však historický rekord samostatného Moldavska ve všech kvalifikacích. V těch na mistrovství Evropy bylo Moldavsko zatím dvakrát čtvrté, v bojích o mistrovství světa pak vždy páté nebo šesté.



Trenér Serghei Clescenco má k dispozici takřka kompletní kádr. Ze zkušenějších hráčů chybí jen záložník Artur Ionita, v posledním utkání s Albánií pak musel o přestávce kvůli zranění odstoupit Ioan-Calin Revenco, jehož by na postu pravého krajního beka mohl znovu nahradit Maxim Cojocaru.