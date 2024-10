Calzona žiada od svojich hráčov maximálny výkon. Naznačil, kto nahradí Vavra

"Azerbajdžan má veľmi dobré mužstvo s technickými hráčmi. Sú nepríjemní v rýchlych prechodoch do útoku po zisku lopty.

V kvalifikácii ME zdolali to isté Švédsko, s ktorým neskôr v tejto súťaži prehrali. My musíme hrať na maxime našich možností, aby sme uhrali výsledok, po ktorom túžime a tým je víťazstvo.

Naša mentalita a nastavenie pokúsiť sa vyhrať každý zápas sa nemení, aj keď pred súperom máme rešpekt.

V predošlej edícii Ligy národov nás doma dokázal zdolať a teraz má na lavičke veľmi dobrého trénera so skúsenosťami, ktorého uznávam.

My sme sem však prišli s tým, že chceme hrať od začiatku na víťazstvo, aby sme si vytvorili dobrú východiskovú situáciu pred zápasom vo Švédsku," povedal Calzona na predzápasovej tlačovej konferencii.