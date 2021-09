Herthu chce dostať na vrchol. Po poslednom zápase však potreboval drink

BERLÍN. Bohatý nemecký podnikateľ Lars Windhorst pomaly ale isto stráca trpezlivosť s futbalovým klubom Hertha Berlín, do ktorého už investoval nemalé finančné prostriedky.

Úvod aktuálneho ročníka naznačuje, že pre berlínsky tím to bude ďalší súťažný ročník naplnený sklamaním. Predchádzajúca prehra Herthy totiž nebola o nič miernejšia - v závere augusta podľahla Bayernu Mníchov 0:5.

"Wow, som trochu šokovaný. Potrebujem hneď nejaký drink," napísal Windhorst po sobotňajšom debakli na facebooku. A to je znamenie, že vôbec nie je spokojný.

Lars Windhorst túži z Herthy vybudovať klub, ktorý sa bude v Nemecku pohybovať v hornej polovici tabuľky I. bundesligy. Prípadne pokukovať po miestenky v Lige majstrov. Zatiaľ sa však jeho ambície ani zďaleka nenapĺňajú.

"Určite by tento proces nemal trvať päť až desať rokov, skôr dva až päť," poznamenal. "Môj cieľ je dostať Herthu na vrchol. Ak si to vyžiada ďalšie investície, som pripravený ich poskytnúť," dodal.



Súčasťou Herthy Berlín je aj slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík, v klube pôsobí od leta 2012. V tejto sezóne však zasiahol zatiaľ len do dvoch ligových zápasov, len na lavičke sedí už od konca augusta.