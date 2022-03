Benfica ustrážila kanoniera Ajaxu. Vedeli sme, že budeme trpieť, vravel hrdina

V amsterdamskej Aréne to bol v úvodnom polčase taktický boj, ani jedno mužstvo si nevypracovalo vážnejšiu šancu. Ajax, ktorý uhral v Portugalsku remízu 2:2, mal územnú prevahu, no vpredu bol bezzubý.

Bolo to náročné

"Vedeli sme, že budeme trpieť. Museli sme veľa behať, bolo to náročné. V závere sme sa strachovali o výsledok, no udržali sme si tesný náskok a mohli sme oslavovať," uviedol strelec víťazného gólu pre web uefa.com.

Haller: Neboli sme dostatočne dobrí

Podľa Hallera chýbal Ajaxu väčší dôraz v súperovej šestnástke.

"Neboli sme dostatočne dobrí. Nedotiahli sme do úspešného konca ani jednu z akcií a v druhom polčase sme po zaváhaní v obrane inkasovali. Taký je futbal. Dominovali sme v držaní lopty, no nebolo nám to nič platné, hrá sa na góly. Benfica odohrala skvelý zápas a bola maximálne efektívna," priznal reprezentant Pobrežia Slonoviny.

Sklamanie neskrýval ani tréner Ajaxu Erik ten Hag:

"Hrali sme výborne pozične, boli sme veľmi silní na lopte, no málo kreatívni. Nedokázali sme nájsť recept na prekonanie obrany Benficy, chýbal nám moment prekvapenia. Je pre nás kruté, že chvíľková strata koncentrácie pri centri Benficy v druhom polčase znamenala naše vyradenie zo súťaže."