Jaremčuk po góle vyjadril podporu Ukrajine. Bojím sa situácie, priznal

Reprezentant Pobrežia Slonoviny si najskôr v 26. minúte nechtiac zrazil do vlastnej bránky prudkú prihrávku Jana Vertonghena, no už o tri minúty neskôr to napravil na druhej strane ihriska a brankárom vyrazenú loptu poslal do správnej siete. Ajaxu zabezpečil opätovné vedenie.