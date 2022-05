Pravdepodobne získajú holandský titul. Bayern získal zaujímavé posily

MNÍCHOV. Futbalový klub Bayern Mníchov dosiahol dohodu o príchode marockého reprezentanta Noussaira Mazraouiho z Ajaxu Amsterdam.

Podľa magazínu Kicker podpíše 24-ročný krajný obranca s nemeckým majstrom zmluvu do leta 2026. Ako informovali ďalšie médiá, do Bayernu by mal prísť aj ďalší hráč Ajaxu Ryan Gravenberch.

Obaja hráči pravidelne nastupovali pod trénerom Erikom ten Hagom. Hrali v Lige majstrov aj v Eredivisie a s najväčšou pravdepodobnosťou získajú s "De Godenzonen" majstrovský titul, rozhodnúť sa môže už v stredu.