Bologna



To italský tým je ve zcela jiné pozici, po dvou zápasech má na kontě jediný bod. Ten získal v úvodním klání pro Šachtaru, který sehrál na svém trávníku a s ukrajinským protivníkem hrál bez branek a to ještě soupeř ve 4. minutě neproměnil pokutový kop. Následovala první cesta na britské ostrovy a už zmíněný Liverpool, se kterým sice hosté hráli vyrovnaný mač, ovšem ten nakonec potvrdil roli favorita a zvítězil 2:0. Zatímco tedy Aston Villa ještě neinkasovala, Bologna naopak v LM ještě neskórovala. Podaří se jí to dnes?

V Serii A se jí moc nedaří, pobývá až na třinácté příčce, v posledním utkání před dneškem ztratila dvougólový náskok v Janově, kde s místním mančaftem zapsala už šestou remízu v sezóně.