Sporting Lisabon: Portugalský koeficient je na tom také velmi dobře, proto měla tato fotbalová země před startem Ligy mistrů jistotou dvou zástupců. Mistrovský Sporting, který nasbíral v uplynulém ročníku tamní ligy 90 bodů ze 102 možných, doplnila druhá Benfica. A hle, kdo by řekl, že po dvou zápasech bude mít Sporting na průběžném 12. místě tabulky stejně bodů jako desátá Sparta, která čekala na účast v milionářské soutěži 19 let. Leões totiž nejprve vyhráli doma 2:0 nad silným francouzským celkem Lille a poté dovezli zajisté cenný bod ze hřiště mistra Nizozemska PSV, kde vyrovnali v 84. minutě. Suverén letošního ročníku portugalské ligy (8 zápasů, plný počet 24 bodů při skóre 27:2), který v základní hrací době prohrál naposled 14. března v osmifinále Evropské ligy na hřišti Bergama, je pro tento zápas mírným favoritem. Poslední zápasy Sportingu: Portimonense – Sporting 1:2 Sporting – Casa Pia 2:0 PSV – Sporting 1:1 Estoril – Sporting 0:3 Sporting – Aves 3:0.

