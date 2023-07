Skovajsa naspäť v Trenčíne. Prichádzam ako skúsený hráč, tvrdí

TRENČÍN. Slovenský futbalista Lukáš Skovajsa sa vrátil do AS Trenčín. Vedenie klubu to oznámilo na svojej oficiálnej webstránke.

"Veľmi sa teším na prvý tréning. Viem, že moja pozícia bude iná ako v minulosti. Prichádzam ako skúsený hráč a budem sa snažiť mladým pomôcť," povedal 29-ročný obranca v rozhovore pre ASTV.