ONLINE: AS Rím - Feyenoord Rotterdam dnes (Hancko, šestnásťfinále, Európska liga, LIVE)

Svěřenci trenéra Andreho Slota prožívají zatím relativně povedenou pohárovou sezónu. Pro podzim si totiž zajistili skupinovou fázi Ligy mistrů, ze které dokázali projít do vyřazovačky Evropské ligy.Když se zaměříme na odehrané duely v nejprestižnější soutěži světa, tak z nich vyčteme dvě výhry a čtyři porážky. Tři body se podařilo získat na domácím hřišti proti Celticu a Laziu, proti kterým Feyenoord následně padl venku. Poslední soupeřem bylo Atletico Madrid, proti němuž přišly dvě prohry. Se šesti body si proto vybojovali možnost Evropské ligy proti AS Řím.Borcům z Rotterdamu to také dobře šlape v lize. Zde se nachází na druhé pozici s velkými odskoky na první a třetí místo, takže mají relativně klid. Soustředění tedy míří výrazněji do pohárového jara.Klíčovou postavou kádru je útočník. Dvaadvacetiletý mexičan je nejlepším střelcem, když v lize nastřílel 19 branek a dvakrát se prosadil také v Lize mistrů. Na přesný zásah ovšem čeká přes měsíc, což bude chtít napravit v Římě.Dokáže Feyenoord přivést domů postup do osmifinále?