Dúbravka bol najlepší, po prehre s Liverpoolom netajil sklamanie

Portugalský útočník sa po zmene strán ocitol zoči-voči Dúbravkovi po vyhnutí sa ofsajdovej pasci, no opäť neuspel. Rovnako ako vzápätí pri strele z hranice šestnástky.

Slovák bol najlepší na ihrisku

Newcastle ukončil šnúru štyroch víťazstiev, v tabuľke mu pred nedeľnými zápasmi patrila 10. priečka.

"Pred gólom nastala situácia, po ktorej rozhodca mohol nariadiť priamy kop v náš prospech, no nechal to tak. Následne dostal Keita ideálnu prihrávku, snažil som sa mu to sťažiť, no ukázal svoje kvality," hodnotil Dúbravka v rozhovore pre klubovú televíziu.