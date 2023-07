Spartak našiel náhradu za Savvidisa. Do tímu prichádza slovinský stredopoliar

Zeljkovič je odchovancom Celje, no uplynulé dve sezóny strávil v Tabore Sežana, za ktorý odohral 45 zápasov.

TRNAVA. Slovinský futbalista Adrian Zeljkovič podpísal štvorročnú zmluvu so Spartakom Trnava. Dvadsaťročný defenzívny stredopoliar by mal v mužstve nahradiť Kyriakosa Savvidisa.

Tréner Michal Gašparík si ho vybral preto, že sa podobá Savvidisovi, ktorý odišiel v júli do konkurenčného Slovana Bratislava:

"Mali sme zo slovinskej ligy vyskautovaných dvoch mladých hráčov a tohto sa nám podarilo dotiahnuť.

Pre nás je dôležité aj to, že je to vysoký futbalista, pretože potrebujeme do mužstva dosať aj výšku.

Adrian je dobrý v osobných súbojoch, v odoberaní lopty a má aj dobrú konštruktívnu rozohrávku smerom dopredu.

Je to mladý chalan, ktorý sa dokáže ešte veľmi veľa rozvíjať. Jeho výhodou je, že doteraz nemal žiadny operačný zákrok a nebol nikdy zranený."