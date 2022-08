Prešov krstil Ličartovce, Petržalke vylúčili trénerov. Piroska: Lepšie než nuda

Úvodný duel proti Petržalke prilákal v sobotu podvečer do Ličartoviec štvorcifenú kulisu. Tisícka divákov videla rušný priebeh, s obratom skóre, jedenástimi žltými a dvoma červenými kartami. Paradoxne, ani jedna z nich nepatrila hráčom.

Po centri do šestnástky minul loptu v jasnej pozícii hosťujúci Pittner, tá prešla až k Horváthovi, a ten nekompromisne skóroval.

Petržalčania šli do vedenia v 14. minúte, zásluhou presného voleja Harbu. Vzápätí mohli pridať druhý gól. Domáci vyrovnali po polhodine, hlavou sa po centri Dolného presadil Andrič.

„Vstúpil som do ihriska, lebo som videl, že asistent rozhodcu zdvihol zastávku. Aj som mu to povedal. Nič iné som nespravil, nikoho som neurazil a nebolo tam nič konfrontačné. Kolega-asistent? To neviem, čo sa tam dialo,“ vravel Haspra, keď sme ho vyhľadali pri klubovom autobuse.