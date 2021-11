Hossa si pri uvedení do Siene slávy vystrelil z otca. Spomenul aj Jágra

Hossa vo svojom prejave pri vstupe do Siene slávy ďakoval najmä svojej rodine a nezabudol spomenúť ani to, že sa rád ocitol medzi svojimi rodákmi Mikitom a Šťastným. Hostí pobavil výrokom o svojom otcovi Františkovi.

S bratom vstávali v noci na zápasy NHL

Hossa vyrastal v komunistickom Československu a o NHL veľa nevedel. Jeho cieľom bolo reprezentovať svoju krajinu, nesníval o najlepšej lige sveta.

"Všetko však zmenil jeden deň, keď sa mi do rúk dostala videokazeta s Waynom Gretzkým. Bol som ohromený, keď som videl, s akou ľahkosťou prechádzal cez súperov. Wayne ma inšpiroval a snažil som sa napodobniť jeho kúsky," pokračoval Hossa.

"Keď sme boli malí, tak sme s bratom Marcelom vstávali v noci, aby sme si pozreli finále NHL. Spomíname, ako sme sledovali Maria (pozn.: Lemieux) a Jaromíra Jágra, ako získavali pohár za pohárom.

V Mariovi som našiel ďalší vzor a pri Jágrovi som si uvedomil, že aj dieťa z Československa sa dokáže presadiť v najlepšej lige na svete. Chcel som dokázať to isté," dodal Hossa.

Iginla: Cítil som sa trápne

Inauguračný víkend sa pre šesticu nových členov začal účasťou na zápase Toronto - Calgary (2:1 pp), pred ktorým spoločne vhodili české buly. Od predstaviteľov HHOF zároveň dostali aj pamätné prstene symbolizujúce členstvo v hokejovej smotánke.

Absolvovali aj fórum, na ktorom odpovedali na otázky fanúšikov a zúčastnili sa aj na zápase legiend, ktorý je už tradičná súčasť inauguračného víkendu. Tentoraz proti sebe nastúpili tímy Scotta Niedermayera a Mikea Modana.

V drese tímu vedenom legendárnym americkým útočníkom Modanom nastúpil aj Mariánov mladší brat Marcel. Marián si spoločne s ďalšími piatimi členmi "ročníka 2020" prevzal aj špeciálne sako z rúk predsedu HHOF Lannyho McDonalda.

Na tzv. fan fóre zaznelo viacero odpovedí, ktoré rozosmiali prítomných. Iginla sa priznal, že dvakrát zrušil prichádzajúci hovor od Lannyho McDonalda, ktorý mu chcel oznámiť prijatie do HHOF.

"Bol som práve v požičovni áut a vedel som, že nemôžem hovoriť. V tom mi však Lanny napísal SMS s textom "Zdvihni! Tu je Lanny McDonald." Môžem povedať, že som sa cítil trápne. Budem si to dlho pamätať," priznal Iginla.

Hossa prezradil meno najnepríjemnejšieho súpera

Bývalý obranca Kevin Lowe sa uvedenia do HHOF dostal až po vyše 20 rokoch od ukončenia kariéry.

"Niekoľko rokov po konci kariéry sa moje meno viackrát objavilo medzi kandidátmi na vstup do HHOF, ale potom neskôr už nie. Preto som sa zmieril s tým, že sa tak asi nestane. Teraz mám však o to väčšiu radosť, že sa to podarilo. Je to pre mňa veľká pocta," poznamenal Lowe.

Marián Hossa dostal aj otázku o najnepríjemnejšom súperovi spomedzi hráčov. Menoval bývalého obrancu Bryana McCabea.

"Vždy mi dal hokejku niekam pod nohy alebo medzi korčule a zatočil ňou. Aj keď som veľmi chcel, nevedel som ho obísť. Chvalabohu, že v roku 2004 zmenili pravidlá," povedal Hossa s úsmevom.