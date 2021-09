Mráz bude hrať opäť Fortuna ligu, Slovan ho získal na hosťovanie

Verím, že sa nám v Slovane podarí dostať Samuela do tej formy, v akej si ho pamätáme z pôsobenia v Žiline, a že bude platným hráčom a prínosom pre naše mužstvo. Je to typický útočník, pričom sme potrebovali zvýšiť počet hráčov a konkurenciu na tomto poste.

Preto sa veľmi teším, že sme tento príchod zrealizovali. Samozrejme, vždy je na hráčoch, ako zabojujú o svoju budúcnosť, verím, že Samuel bude o ňu tvrdo bojovať. Má všetko vo svojich rukách, my zase spravíme všetko pre to, aby sme mu pomohli vrátiť sa späť do formy, ktorou si pred tromi rokmi vyslúžil prestup do Serie A,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.