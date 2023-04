Mal smolu na zlé rozhodnutia. Skúsený matador jazdí ako zamlada

„Nazývať ho zvieraťom v pretekoch je ten správny výraz, pretože väčšinu času ide na 300 percent do extrému,” povedal o Alonsovi bývalý tímový kolega Esteban Ocon pre portál The Race.

MELBOURNE. „Vo formule 1 musia byť vždy kladné a záporné postavy. Hrdinovia a antihrdinovia. Ja som na tej temnej strane,” zažartoval Fernando Alonso v najnovšej sérii sériálu Drive to Survive.

Dokáže však aj zvíťaziť? Rozhodne áno. Musel by sa však spoliehať na technickú alebo jazdeckú chybu Red Bullu, ktorý má zatiaľ nezadržateľné tempo.

Aký senzačný príbeh by to bol, ak by zvíťazil na veľkej cene. Chlapík, ktorý nikdy nestratil svoju túžbu a čistú lásku k tomu, čo robí, napriek desaťročiu v mašinérii bez nádeje na výhru.

Keď odišiel do Indycar, Le Mans a Dakaru, vyzeralo to, že sa jeho kariéra v F1 skončila. Ale nie, je späť. Aj po návrate je skvelý jazdec.

Pre mnohých mladých talentovaných pretekárov zostáva jedným z najväčších vzorov. Ak by dokázal zvíťaziť ešte aspoň raz, bola by to báječná dejová línia.

Rivalita s Hamiltonom

Jeho rivalita v roku 2007 s vtedajším nováčikom Lewisom Hamiltonom v McLarene vybičovala vášne na každom fronte.

Alonso prišiel do tímu ako čerstvý držiteľ dvoch titulov s Renaultom a očakával, že v McLarene bude nespornou jednotkou.