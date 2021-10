Dávid verzus Goliáš. Slovenské mestečko vyzve nemeckú reprezentáciu

BRATISLAVA. „Nejdeme hrať proti Argentíne s Messim alebo Portugalsku s Ronaldom. Prirovnal by som to skôr k birmovke alebo prvému svätému prijímaniu. Bude to pre náš tím veľký sviatok a zároveň oslava florbalu,“ povedal prezident klubu NTS FK – ZŠ Nemšová Peter Tydlačka.

Jedno z najmenších a najmladších mestečiek na Považí čaká cez víkend veľký zápas.

V rámci medzinárodného turnaja Six Nations Floorball Challenge ich vyzvú v Trenčíne nemecké reprezentantky.