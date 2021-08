Florbal na olympiáde? Ak by sa konala vo Švédsku, bola by to bomba

Medzinárodná florbalová federácia sa výrazne usiluje o to, aby bol florbal zaradený medzi olympijské športy. Deje sa to predovšetkým umiestnením svetových šampionátov do krajín ako sú Japonsko, či Nový Zéland. Je potrebné čo najviac zapájať krajiny, ktoré majú vplyv pri zaraďovaní nových športov na OH.

Napríklad začiatkom budúceho roka sa konajú svetové hry v Amerike, kde bude florbal ako ukážkový šport. Z našej strany robíme všetko pre to, aby sa florbal podobne prezentoval na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici, ktorý sa má konať na budúci rok.

Viete si predstaviť florbal skôr na letnej alebo zimnej olympiáde?

Ide o univerzálny šport. Môže sa hrať v klimatizovaných halách a z toho hľadiska je jedno, či by sa hralo v zime alebo v lete. V tom problém nevidím. Osobne považujem za dôležitejšie niečo iné.

Čo?

Je nesmierne dôležité, v ktorej krajine v rámci OH bude florbal zaradený ako ukážkový šport. Ide o vytvorenie pozitívneho tlaku na Medzinárodný olympijský výbor. Z hľadiska prezentácie je podstatné, aby sa florbal prvýkrát ukázal v krajine, kde má silné zázemie a históriu.

Môžete uviesť konkrétny príklad?

Ak by bol florbal ako ukážkový šport na zimnej olympiáde, ktorá by sa konala vo Švédsku, bola by to bomba. Rovnako, ak by boli letné OH napr. v Česku, či vo Švajčiarsku. V týchto krajinách by sa vytvorila silná masová kulisa. Správne načasovanie teda hrá významnú rolu.