Nenastúpili na zápas, aby spustili novú éru. Za dedinu hrajú odchovanci

Na víťaznej vlne sa v západniarskej piatej lige východ aktuálne drží - celkom nečakane - napríklad FC Komjatice , ktorý si už pár rokov zakladá na tom, že jeho A-mužstvo tvoria výlučne odchovanci klubu, navyše, trvalo žijúci v obci. Dodať však treba aj to, že obec Komjatice má skoro 4500 obyvateľov a vytvoriť schopný mančaft by nemal byť až taký problém, ako povedzme v maličkej dedinke.

Pozba pritom hrala už vlani do posledného kola o postup do IV. ligy Juhovýchod ZsFZ, lenže v rozhodujúcom priamom zápase o titul prehrala na Štadióne Juraja Szikoru v Tvrdošovciach s domácimi najtesnejšie 0:1 a vyššie tak išla jedna z najväčších obcí na Slovensku, kým tá najmenšia v krajských súťažiach sa pokúša o historický úspech práve teraz.

A áno, v dlhodobej súťaži je rozhodujúca kvalita kádra a práve prvé dva tímy si mohli dovoliť aj futbalistov so štvrto či treťoligovými skúsenosťami. Pritom napríklad v maličkej Pozbe sa pred časom súťažný futbal vôbec nehral, obnovili ho pred niekoľkými rokmi, no hrali len ako béčko susednej Podhájskej. A keď ich sponzori zistili, že si môžu dovoliť angažovať nemenej dobrých futbalistov, pred troma rokmi sa osamostatnili a začali od najnižšej súťaže.

Zatiaľ to vyzerá tak, že si to rozdá so „sesterskou“ Podhájskou, no tento postupový súboj môže v poslednom jesennom kole ľahko prerásť až v bratovražednú „bitku“.

Na ťahu sú ale ešte aj Šurany, ktoré sa pomaly spamätávajú po „dobrovoľnom“ páde zo štvrtej ligy, no prehovoriť do boja o špicu poradia môže stále aj niekto ďalší.

Komjaticiam sa aktuálne darí, no až čas - a nedeľňajší šláger kola v Šuranoch - ukážu, čoho je toto mužstvo schopné naozaj. Veď stačia dva-tri zlé výsledky a všetko môže byť po starom.

Od Salky sa čakalo o čosi viac

Komjatice sú teraz tretie vďaka päťzápasovej víťaznej šnúre, keď postupne zdolali doma Zemné, Svodín i Salku a vonku Dolný Ohaj a Svätý Peter s plusovým skóre 17:3. Súťaž pritom začali domácou prehrou 0:2 s lepšou Okoličnou na Ostrove a ďalšou v Dulovciach (1:2). Až v treťom kole si doma poradili v ťažkom derby zápase s Lipovou (3:2), aby potom nechali všetky body v Kmeťove po výsledku 1:2.

V sobotňajšom stretnutí Komjatice – Salka (2:0) mali prvú pološancu hostia, no to bolo z ich strany nadlho všetko. Z domácich bolo cítiť nárast sebavedomia a vytvárali si aj šance. Jednu premenil po akcii 18-ročného Adriána Trebuňu v 18. minúte Mário Krehák a zdalo sa byť otázkou času, kedy pridajú ďalšie góly. Jeden aj padol v 25. minúte, no tomu predchádzal faul brankára Salky, ktorého rozhodca Peter Kollár vylúčil a gól neuznal. Komjatice do polčasu v početnej výhode pozahadzovali čo sa dalo, ale inak neškodní hostia sa hneď po obrátke dostali do dvoch dobrých šancí. Opäť sa však predviedol brankár Peter Hajnala a presilovka FC pokračovala. Prišla 51. minúta a hviezdna chvíľa sviatočného strelca Mareka Kmeťa, ktorý všetkým ukázal, ako sa bojuje o stratenú loptu - 2:0.