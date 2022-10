Verstappen ešte nezískal titul F1. Boli to chaotické preteky, reagoval

SINGAPUR. Mexický pilot Red Bullu Sergio Pérez zvíťazil v nedeľňajšej Veľkej cene Singapuru na okruhu Marina Bay a pripísal si druhý triumf v aktuálnej sezóne F1. Na pódium sa vedľa neho postavili jazdci Ferrari - druhý Monačan Charles Leclerc a tretí Španiel Carlos Sainz. Pérezov tímový kolega, Holanďan Max Verstappen, skončil siedmy, a tak ešte nepotvrdil obhajobu titulu.

"Bol to určite môj najlepší výkon, kontroloval som si náskok. Niekoľko kôl bolo veľmi intenzívnych, ale v monoposte som to tak nevnímal. Dal som všetko do toho, aby som zvíťazil," hovoril nadšený Pérez.

"Tento triumf je pre mňa výnimočný, lebo v ostatných pretekoch sa mi nedarilo a médiá to zveličovali. Možno preto, lebo som Mexičan. Keď v dvoch podujatiach za sebou nie som na pódiu, tak mám najhoršiu sezónu v kariére a Red Bull by ma mal vyhodiť," povedal po 17. pretekoch v ročníku Pérez, ktorý má na konte celkovo štyri víťazné preteky v F1.



Verstappen potreboval získať o 22 bodov viac ako Leclerc a o 13 viac ako Pérez, aby oslavoval druhý titul za sebou. Štartoval až ôsmy a aj pre vlastnú chybu neskončil vyššie. "Nie je to pozícia, na ktorej by som chcel byť, ale začalo sa to už v kvalifikácii. Je to lepšie ako byť ôsmy, ale s takým monopostom musím byť vyššie. Boli to chaotické preteky," uviedol víťaz 31 veľkých cien, ktorý vedie v jazdeckom šampionáte pred Leclercom o 104 bodov. Ak po budúcotýždňovej VC Japonska bude mať náskok 112 bodov, stane sa šampiónom.