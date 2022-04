Kapitán Slovana po zápase číslo 7: Toto človek nezažije každý deň

„Až takéto napätie sme si určite nepredstavovali,“ rozosmial sa krátko po zápase kapitán bratislavského tímu Michal Sersen, ktorý sa tešil z postupu do finále.

“Celá séria bola z môjho pohľadu výbornou reklamou na hokej. Oba kluby oslavujú 100 rokov, je to jubilejná sezóna, nikto sa nevzdával do poslednej chvíle. Toto človek nezažije každý deň, dokonca ani každý rok. Raz to budú fantastické spomienky,“ pokračoval Sersen.