Vyrastal so Suslovom, kapitánom bol ako 17-ročný. Po prestupe hneď zaujal

V osemnástich rokoch sa stáva zaujímavým futbalovým artiklom. Erik Hurný v zime prestúpil z druholigového Popradu do konkurenčnej Petržalky a v novom prostredí o sebe okamžite dal vedieť.

Zápasov má skoro toľko ako rokov

„Zatiaľ je to výborné. Verím, že sa mi bude dariť aj naďalej. Druhá liga je veľmi vyrovnaná súťaž, bodové rozdiely medzi mužstvami nie sú veľké. Do každého zápasu musíme ísť naplno,“ uvedomuje si Hurný.

„Po prestupe bolo mojim prvotným cieľom dostať sa do základnej jedenástky. To sa mi teraz prvýkrát podarilo a hneď som dal aj gól,“ usmial sa talentovaný mladík, ktorý je so svojim štartom v novom pôsobisku nadmieru spokojný.

Len v jednom prípade však pobudol na ihrisku kompletných 90 minút. Aj z toho je zrejmé, že pre nevysokého tínedžera ide ešte o pomerne náročné sústo.

„Som vekom dorastenec a najmä fyzicky je to veľký rozdiel. Dúfam, že sa do toho rýchlo dostanem a budem môcť hrávať od začiatku do konca,“ poznamenal.

Dravý na ihrisku, skromný mimo neho

Kariéra Erika Hurného v seniorskom futbale sa len rozbieha. Znie to až neuveriteľne, ale na funkciu kapitána v druholigovom tíme čakal len štyri zápasy!

V Poprade si túto rolu vyskúšal v úvode sezóny práve proti Petržalke. V tom čase mal len 17 rokov, osem mesiacov a trinásť dní!

„Keď mi to v šatni pred zápasom povedal vtedajší spoluhráč Oliver Luterán, myslel som si, že si zo mňa robí srandu. Bola to super skúsenosť a som vďačný trénerom, že mi v takom mladom veku dali možnosť si to vyskúšať,“ skonštatoval mladík s mimoriadne skromným vystupovaním.