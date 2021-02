Suslov poslal nádherný gól zosnulej babke. Je to posledný darček, dodal

Rodák zo Spišskej Novej Vsi si vzápätí kľakol na zem, prežehnal sa a spojil ruky do modlitby. A potom ich namieril do neba.

Poldervaartovi sa od dojatia tisli slzy do očí.

"Chcem jej tento gól venovať ako posledný darček. V dobe korony je to ťažké, nemôžem ísť domov. A moja rodina sem tiež nemôže prísť," hovoril Suslov.

Bol to jeho druhý gól v holandskej lige a stál za to. Strelil ho spoza šestnástky ľavačkou, ako to často robí Lionel Messi.

Chce ísť rýchlejšie, ako môže



Suslov svojím zásahom v 83. minúte zariadil remízu Groningenu na ihrisku Heerenveenu 1:1 v rámci 23. kola holandskej Eredivisie.



Slovenský krídelník ma pritom iba osemnásť.

"Ako futbalový fanúšik sa teším trebárs aj na Suslova," napísal na Twitter slávny hráč Ajaxu Amsterdam Dušan Tadič.



V tejto sezóne má Suslov na konte dva góly a tri gólové prihrávky. Svojou kreativitou vyslal spoluhráčov do piatich veľkých šancí.



"Má charakter, ktorý ho dostal na túto úroveň. Zaslúži si pochvalu. Niekedy ho musíme brzdiť, lebo chce ísť rýchlejšie, ako môže," vravel tréner Poldervaart.