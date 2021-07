Zlomenina a pokazené finále. Mintálová však bola rada, že sedí v lodi

Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová útočila na medailu, napokon však vo finále kategórie K1 na OH Tokio 2020 skončila na deviatom mieste.

"Finále som išla o niečo horšie ako semifinále, ale aj tak som si to užila. Pred dvoma týždňami by mi to ani nenapadlo. Bola som rada, že vôbec sedím v lodi," vravela Mintálová pre RTVS.

Bez 50-sekundového trestu by bola piata.

"Bolo to fakt zlé, v prvé dni som si myslela, že ani nebudem štartovať," priznala.

Žilinčanka súťažila so zlomeným palcom na ľavej nohe. Zranila sa pred dvoma týždňami pri tréningu v Tokiu.

Stále to nebolo ono, ale aj tak som šťastná, ako som to zvládla aj s tým zlomeným palcom.

"Bola som z toho dosť nervózna. Keď sme upravili sedenie v lodi, bolo to o niečo lepšie, ale stále ma to dosť limitovalo. Nevedela som sa poriadne oprieť a na vode to nebolo veľmi dobré," približovala 22-ročná kajakárka pre RTVS.

V prvej chvíli po zranení jej hrozila operácia a zrejme aj koniec sna o štarte na olympiáde.

"Je to trojitá zlomenina a ešte aj vykĺbenie, takže také vážnejšie, ale nakoniec mi to dali len do dlahy. Potom sme objednali špeciálne tvarovateľné dlahy a s tým som mohla aj jazdiť," naznačila Mintálová.

