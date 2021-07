Padli v supertajbrejku. Polášek s Kleinom prehrali s Američanmi

Prvé dejstvo dospelo do tajbrejku, v ktorom si Polášek s Kleinom vypracovali rozhodujúci náskok 6:1 a na dvakrát ho pretavili do prvého bodu.

Neskôr sa ukázal tento moment ako zlomový, keďže po ňom Američania postupne odskočili na 8:4 a dotiahli zápas do úspešného konca.

"Som na okruhu už dosť dlho, aby som s niečím podobným nepočítal. Sú zápasy, v ktorých je to aj o šťastnom údere. Na konci dňa sa však počíta posledná loptička a tú vyhrali súperi. Musíme im zablahoželať. Predviedli sme solídny výkon, nemáme sa za čo hanbiť," povedal Polášek pre portál olympic.sk.

"Mohol som nám pomôcť viac. Nešlo mi to predovšetkým na returne. Mali sme na ňom minimum šancí. Ktovie, ako by to vyzeralo, ak by sme sa dostali do vedenia 4:1 a išli by sme na servis. Veľmi nás mrzí, že sme dnes neuspeli," dodal Klein.

Letná olympiáda Tokio 2020 / 2021