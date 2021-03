Šamorínčania cítili krivdu. Vukušič: Na tímy nad nami by to nestačilo

„Súper má dobrý mix hráčov, ktorí sa chcú dostať do Dunajskej Stredy. Podržal nás brankár,“ netajil Vukušič.

Po jeho prieniku do šestnástky súpera desať minút pred koncom stretnutia nasledoval kontakt s Maričom-Bjekičom, za ktorý videl hosťujúci stopér červenú kartu.

Aj on sa strelecky presadil v závere duelu, ale stačilo to už len na skorigovanie prehry 1:2.

„Nerobí mi to problém. Hrá sa mi tam dobre, hoci je to pre mňa nezvyklé, že môžem viac útočiť," priznal Jonec.

„Ihrisko na Lokomotíve je oproti tomu na Janigovej obrovské, vyzerá ako letisko. Bolo to trochu cítiť. Teraz už budeme hrať len na prírodnej tráve, čo je určite lepšie než na umelej,“ myslí si Jonec.

„Nič sa tu nezmenilo, všetko je tak, ako predtým. Čas rýchlo letí, akoby to bolo včera,“ pousmial sa.

Zápas so Šamorínom odohrali Košičania opäť v Čermeli. Pre Jozefa Vukušiča šlo o návrat do dôverne známeho prostredia.

„Bol to vyrovnaný súboj a rozhodli detaily. Súper nám dal z dvoch šancí dva góly. Od najbližšieho zápasu už musíme začať vyhrávať,“ skonštatoval Rymarenko, ktorého mužstvo sa nachádza tesne nad čiarou zostupu.

„Z pohľadu bodov je to okej, ale čo sa týka hry, máme ešte veľa čo zlepšovať. Kým prídu na rad zápasy so súpermi, ktorí sú nad nami, musíme sa výrazne zlepšiť. Taký výkon by asi na nich nestačil,“ vyhlásil Vukušič.

Proti Šamorínu využil aj služby najnovšej posily, Gréka Christosa Kountouriotisa, ktorý predchádzajúce dva roky hrával v Michalovciach.

A práve Michalovce budú najbližším súperom Košíc. Oba tímy na seba narazia v stredu, v rámci 4. kola Slovnaft Cupu (o 15.00 hod. v Poprade).

O deň skôr, teda v utorok, zabojuje o postup do pohárového osemfinále aj Šamorín, jeho súperom bude Komárno. Tento zápas sa hrá v Topoľčanoch.

Fakty zo zápasu 21. kola II. ligy FC Košice - Šamorín