Dokonale využitý dar. K úspechu Slovákov vedie jediná cesta

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti postúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta do 20 rokov.

Dosiahli na slovenské pomery výnimočnú vec. Nadviazali na úspech generácie okolo Mareka Čecha, Igora Žofčáka, Filipa Šeba či nebohého Juraja Halenára, ktorá reprezentovala Slovensko na MS 2003.

Tá svoju kvalitu potvrdila aj o rok skôr, ziskom bronzových medailí na ME hráčov do 19 rokov. Pre slovenský futbal je to doteraz jediný cenný kov z vrcholného podujatia.

Cesta súčasného výberu trénera Alberta Rusnáka st. bola iná než v prípade ich predchodcov spred dvadsiatich rokov. Na majstrovstvá Európy 2022 sa Slovensko dostalo ako organizátorská krajina. „Je to dar,“ zdôrazňoval Rusnák.