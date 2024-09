Bol nezamestnaný, nevedel, čo so životom. Žiaden Slovák nemá také úspechy

„Naozaj som ťažká povaha. Dotýka sa to však najmä mojich blízkych, manželky a detí. Niekedy som veľmi prísny, na druhej strane aj veľmi mäkký. Som rozporuplný, uvedomujem si to,“ priznal Weiss v minulosti pre SME.

Slovenský básnik a spisovateľ Ľubomír Feldek o ňom kedysi povedal:

„Vlado je hrdina, ktorému by sa mali odpúšťať hriechy. Je ako básnik, ktorý v sebe nosí nekonečné emócie. Mám rád ľudí, ktorí sa rozplačú, keď je k plaču dôvod. A hnevajú sa, keď cítia krivdu.

Najskôr cíti, potom uvažuje. Je ako Shakespeare. Možno by mal začať písať básne,“ vravel Feldek a ešte dodal: „Mali by mu u nás postaviť sochu.“

Kup tři lahvínky a bude klid

Weiss je jediný tréner, ktorý dostal Slovensko na majstrovstvá sveta a následne až do osemfinále.

Je tiež jediný, ktorý doviedol dva slovenské kluby do hlavnej fázy Ligy majstrov. V roku 2005 to dokázal s Petržalkou a nedávno so Slovanom.