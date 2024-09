Slovan si proti Manchestru City musí poradiť bez opory. Kucku čaká operácia

Slovanisti napokon vyhrali 2:1 aj bez Kucku. Jeho absencia však pravdepodobne nepotrvá dlho, a tak by mal stihnúť ešte značnú časť jesennej časti.

„Diagnóza hovorí, že je pri operácii potrebné vyčistiť roh menisku, čiže nič vážne. Operáciu absolvuje u reprezentačného lekára a verím, že dopadne dobre. Vypadne nám na Manchester City i reprezentácii na októbrové okno, ale konzultoval to aj s trénerom, a ja to tiež musím rešpektovať. Som rád, že sa takto rozhodol, pretože chce byť čím skôr späť pre nás i reprezentáciu. Mohol by byť späť o dva-tri týždne,“ doplnil Weiss st. pre klubový web.