Problémy nemajú len Slováci. Česi odleteli na MS juniorov bez šestky draftu

Česi vstúpia do juniorských MS 9. augusta o 20.00 SELČ duelom so Slovákmi, v A-skupine sa stretnú ešte s Fínmi, domácimi Kanaďanmi a Lotyšmi.

PRAHA. Česká hokejová reprezentácia do 20 rokov odletela na juniorské majstrovstvá sveta v Edmontone bez svojho kľúčového hráča Davida Jiříčka.

Jiříček, ktorého si v nedávnom drafte NHL vybral v 1. kole zo 6. miesta klub Columbus Blue Jackets, by mohol odcestovať do Kanady po tom, ako mu uplynie päťdňová karanténa.

"Ak pôjde všetko podľa plánu, mal by sa David k tímu pripojiť pred začiatkom šampionátu," uviedol pre české médiá manažér tímu Otakar Černý.

Jiříček by mal byť bez príznakov ochorenia Covid-19. Na let do Edmontonu potrebuje, aby mu po piatich dňoch vyšiel negatívny PCR test.