Opora Dánov? Je pre mňa záhada, že chytá len v ICEHL, hovorí Buc

Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú v utorok popoludní na MS v hokeji 2022 rozhodujúce stretnutie proti Dánsku.

Do štvrťfinále ich posunie iba víťazstvo v riadnom hracom čase. Pred týmto zápasom oslovil Sportnet bývalého reprezentačného útočníka DÁVIDA BUCA.

Hokejista tímu Bratislava Capitals v nadnárodnej ICEHL súperil s dánskym brankárom Klagenfurtu Sebastianom Dahmom, ktorý má na turnaji excelentnú formu.

Ako by ste zhodnotil doterajšie vystúpenie Slovenska na hokejových MS?

Na to, aký máme mladý tím, si na turnaji vedieme dobre. Všetci si však uvedomujeme, že ak nepostúpime do štvrťfinále, bude to pre nás neúspech. Verím, že sa nám podarí postúpiť minimálne do štvrťfinále a šampionát budeme môcť hodnotiť kladne.