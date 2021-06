Prvé prekvapenie EURO. Hrdinom Fínov bol rodák z Bratislavy, zneškodnil aj penaltu

Kasper Hjulmand, tréner Dánska: "Reakcia hráčov bola obdivuhodná, už na nich ani nemôžem byť viac hrdý. Sú vyčerpaní a emocionálne vyprahnutí. Mali sme dve alternatívy, dohrať zápas dnes alebo nastúpiť zajtra napoludnie. Všetci sme chceli hrať dnes, hráči si boli istí, že by ani nezaspali, takže bolo lepšie dokončiť to. Hovoril som s Christianom a jeho rodinou, všetkým nám to pripomenulo, že najdôležitejšie v živote je zdravie."