Milujú ho aj v Holandsku i Anglicku. Kto je Christian Eriksen?

Pred štyrmi mesiacmi rozosmial celé Taliansko. V rozhovore s domácim novinárom sa snažil hovoriť po taliansky. V skutočnosti však len opakoval viac-menej náhodné slovíčka a v jeho výpovedi bolo ťažké nájsť nejaký význam.

„Áno, nie… Predtým na ihrisku… Trochu zlé… Ťažké… Správny futbal… Veľmi ťažké, lebo je to veľa času… Ale je to 2:0 pre nás… Áno… Jeden. Ale to trvá,“ skúsil odpovedať Christian Eriksen, kapitán Interu Miláno, na otázku novinára, ako sa cítil v strede poľa v zápase proti Laziu.

Teraz sa za dánskeho stredopoliara modlí celý svet. Skolaboval počas stretnutia Dánsko – Fínsko na ihrisku, bez cudzieho zavinenia.