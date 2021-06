Konali pohotovo. Lídri Dánov sa pri Eriksenovi zachovali ako hrdinovia

Keď Christian Eriksen v zápase skupiny B na európskom šampionáte odpadol bez súperovho zavinenia, hneď bol pri ňom. Dbal na to, aby ležiacemu hráčovi nezapadol jazyk a ešte pred príchodom lekárov začal s masážou srdca. Všetko to prebehlo v priebehu niekoľkých sekúnd.

BRATISLAVA. Každý má o sebe nejakú predstavu, ako by sa zachoval v krízovej situácii. Pravda sa však ukáže len vtedy, ak ide o život. Niekto sa pod ťarchou okamihu zrúti. Niekto sa stane hrdinom.

Mnohí dánski hráči plakali, tvár iných sa zvraštil do neprirodzenej grimasy pri pokuse zadržiavať slzy.

Hoci sa zápas Dánsko–Fínsko napokon dohral ešte v ten deň – UEFA ponúkla hráčom možnosť pokračovať v sobotu večer alebo v nedeľu na poludnie – Kjaer nebol na ihrisku do záverečného hvizdu. Musel striedať v 63. minúte. Emočne už ďalej nevládal.

Po prestupe z Tottenhamu do Interu si Eriksen ťažšie zvykal na prostredie v Taliansku. Bol to práve Kjaer, ktorý mu pomohol s aklimatizáciou.

Videl haváriu helikoptéry

Fínsko napokon zdolalo favorizované Dánsko gólom Joela Pohjanpala 1:0. Fíni, ktorí sa kvalifikovali prvý raz na európsky šampionát, skórovali prakticky z jednej strely.

Bola to nepríjemná lopta, no pravdepodobne v iný deň by si s ňou brankár Schmeichel poradil.

Syn legendárneho Petera Schmeichela už jednu tragédiu na ihrisku zažil. Bol pri tom, keď sa krátko po vzlietnutí zrútila helikoptéra thajského majiteľa Leicester City Vichaia Srivaddhanaprabhu. Stalo sa to v októbri 2018, pri havárii zomrelo celkovo päť osôb.