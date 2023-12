Schwarza musel odviesť vrtuľník, v Bormiu prekvapivo uspel Francúz

Sarrazin predstihol o deväť stotín Švajčiara Marca Odermatta, ktorý si upevnil post lídra celkového poradia prestížneho seriálu. Tretie miesto obsadil so stratou 1,23 s Kanaďan Cameron Alexander.

Aj to prvé zaznamenal na talianskom svahu, v decembri 2017 nenašiel premožiteľa v paralelnom obrovskom slalome v Alta Badii.

"Od začiatku do konca som išiel do toho naplno a vyplatilo sa. Keď som v cieli videl, že som prvý s veľkým náskokom, začal som veriť, že by z toho mohol byť najvyšší stupienok," uviedol Sarrazin pre Eurosport.

Odermattov konkurent v boji o veľký glóbus Rakúšan Marco Schwarz skončil po páde v ochrannej sieti, na zranenú nohu mu nasadili ortézu a otraseného ho vrtuľníkom previezli do nemocnice.