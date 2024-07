Kopcovitý profil prial úniku. Z premiérovej výhry na Tour sa teší belgický jazdec

Na 179,5 km dlhej trase z Gapu do Barcelonnette triumfoval v záverečnom špurte trojice pred druhým Matteom Vercherom (Total Energies), tretí finišoval Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

"Ako skutočný profesionál musíte Tour aspoň raz absolvovať, najlepšie ju aj dokončiť. Vyhrať etapu je snom každého cyklistu. Ja už nie som žiadny nováčik, takže som o tom sníval veľmi dlho.

Myslím, že som to zahral rozumne. Tím mi dodal sebavedomie, všetci vedeli, že mám dobré nohy. Túto etapu som si vybral už v decembri a bola jediná, v ktorej som videl šancu na víťazstvo.

Možno som to nezahral úplne čestne, keď som predstieral, že veľmi trpím. V trojici sme až do posledného kilometra spolupracovali veľmi dobre. Je to neuveriteľné. Čakajú nás ešte ťažké dni, ale veľmi sa teším domov," citoval Campenaertsa portál cycling-info.sk.

Priebeh 18. etapy Tour de France 2024

Práve profil trate od úvodu nahrával tomu, že by mohol uspieť únik. V boji o celkové poradie sa neočakávali výrazné zmeny, keďže pretekárov čakajú náročné etapy a záverečná nedeľná časovka.

Už prvá z piatich horských prémií (všetky tretej kategórie) vytvorila prvý únik, do ktorého sa dostala skupina takmer štyridsiatich pretekárov a pelotón nereagoval.