COLLADO DE LA CRUZ DE CARAVACA. Nemecký cyklista Lennard Kämna z tímu BORA - hansgrohe vyhral 9. etapu na Vuelta a Espaňa 2023.

Do cieľa prišiel osamotený po úspešnom úniku. V Španielsku to skúšal už viackrát a konečne mu to vyšlo.

VIDEO: Záver 9. etapy na Vuelta 2023