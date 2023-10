Pretekári sú zmätení a neistí. Spojenie dvoch najsilnejších tímov môže zastaviť Amazon

BRATISLAVA. Keď sa pred týždňom objavili prvé správy, mohlo to vyzerať ako výmysel. Prvotriedna fáma. Veď prečo by sa mali spájať dva mimoriadne silné tímy v cyklistike, keď sú v počte víťazstiev v tejto sezóne na prvej a druhej priečke. Vyznelo to skôr ako bláznivý nápad, nie reálny. Spájali by sa prvé dva tímy Premier League? Asi nie. Každým dňom sa však potvrdzuje, že to nebol výmysel. Spojenie tímov Jumbo-Visma a Soudal Quick-Step je jednou z reálnych možností a obe strany na nej postupne pracujú. Hoci stále to nie je definitívne, že ich zlúčenie sa uskutoční.

Zarážajúce je, ako rýchlo sa táto informácia potvrdila a mnoho pretekárov dostala do neistej pozície.

Oba tímy majú na budúcu sezónu podpísanú zmluvu s 50 pretekárov. Lenže limit pre tím WorldTour je 30. Pri zlúčení by tak na konci sezóny ostala nemalá časť cyklistov aj podporného personálu bez zmluvy. „Vieme toho veľmi málo. Pre každého je to teraz zložité. Snažíme sa koncentrovať na preteky a veríme, že sa to nejako celé vyrieši. No je to smutné. Nebudeme však vyplakávať. Čakáme na dobré správy,“ reagoval v pondelok pred pretekmi Coppa Bernocchi Julian Alaphilippe. Sám vraj nevie na čom je, zmluvu má platnú aj na budúci rok. Aspoň zatiaľ. Nie spojenie, ale skôr prevzatie Španielsky denník Marca informoval, že Soudal dal v nedeľu pretekárom voľnú ruku a umožnil im hľadať si nové tímy. Túto správu však nik iný zatiaľ nepotvrdil a niektorí agenti ju vraj naopak vyvrátili. Aj z vyjadrení Alaphilippa sa skôr javí, že cyklisti nevedia, čo ich čaká. „Je to veľmi zvláštne obdobie. Správy o spájaní tímov nás zaskočili. Pokiaľ nevieme, čo bude nasledovať, robíme svoju prácu. Máme však viac otázok ako odpovedí,“ reagoval pre Sporza športový riaditeľ tímu Soudal Tom Steels.

V tíme Jumbo je vraj menšia nervozita. „Stále musíme dokončiť túto sezónu a sme profesionáli, aby sme odjazdili zvyšné preteky, čo najlepšie. V našom tíme nie je žiadny stres,“ cituje Het Nieuwsblad Wouta van Aerta. Belgičan je v inom postavení, no aj postoj dvoch členov z dvoch rôznych tímov veľa naznačujú. Hoci sa formálne hovorí stále o možnej fúzii dvoch tímov do jedného, reálnejšie označenie je prevzatie. Aspoň tak to vysvetľuje belgický týždenník Knack.