Vznikne jeden All-Star tím? Dva najúspešnejšie tímy sa chcú spojiť

Cyklisti Jumba hovoria, že ich tím je najlepší. A v tejto sezóne to rozhodne platí. Vo futbale by bolo Jumbo najskôr Manchestrom City, ktorý dokázal v tomto roku vyhrať Premier League aj Ligu majstrov. Vyhral tie najväčšie a najsledovanejšie súťaže.

Dostane 20 cyklistov výpoveď?

A napriek tomu tím intenzívne rieši svoju budúcnosť. Holandský cyklistický web wielerflits.nl v nedeľu priniesol nečakanú správu. Jumbo-Visma veľmi intenzívne pracuje na spojení s tímom Soudal Quick-Step. Spojenie oboch tímov je vraj dohodnuté a manažéri pracujú na tom, ako fúzia prebehne.

Šéf Soudalu Patrick Lefevere sa k tejto správe nechcel vyjadriť.

„Ak chcete veriť tomu, čo píše Wielerflits, môžete. Ale ja sa nebudem k tomu vyjadrovať,“ cituje Lefevera Sporza.

Už to veľa naznačuje, pretože ak by táto informácia bola zavádzajúca, skôr by ju vylúčil. Lefevere ju však nechcel komentovať.

„Na fámy nebudeme reagovať a koluje ich viacero ako naše spojenie s Neomom. Do budúcna je otvorených viacero možností a až čas všetko ukáže,“ napísal tím Jumbo vo vyhlásení pre média.