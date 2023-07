Záver bez divákov a zásadných rozdielov. Jumbo pokračuje aj v mediálnej hre

Pred štartom 9. etapy tohtoročnej Tour sa spomínalo na Raymonda Poulidora a to nielen preto, že sa začínalo v obci Saint-Léonard-de-Noblat, kde starý otec Mathieu van der Poela prežil väčšinu svojho života.

Osemkrát síce skončil v celkovom poradí v Top 3, no ani raz nevyhral. Navyše, ani jeden deň nemal na sebe žltý dres, po ktorom tak veľmi túžil.

BRATISLAVA, PUY DE DÔME. Bol jedným z najpopulárnejších cyklistov svojej doby. Na Tour de France vyhral sedem etáp, no najslávnejšie preteky sveta mali pre neho aj trpkú príchuť.

"Keď som v roku 2004 vstúpil do ASO (Amaury Sport Organisation - organizátor Tour de France, pozn.), prvé čo som si zapísal, bolo Puy de Dôme," priznal Christian Prudhomme pri vlaňajšej prezentácii trasy.

V roku 1964 zviedol legendárny súboj so svojím krajanom Jacquesom Anquetilom pri stúpaní na Puy de Dôme, pričom práve tento horský dojazd sa do itinerára Tour vrátil po 35 rokoch.

"Je to jeden zo symbolov našej histórie. Stúpanie s týmto profilom nikde inde nenájdete," citovala Prudhomma belgická televízia Sporza.

Toto miesto je súčasťou UNESCO a pre ochranné opatrenia a náročnú logistiku sa tu dlho nepretekalo. Riaditeľ Tour však napokon docielil to, čo si vysníval.

Dán tentokrát nemal takú tímovú podporu ako v predošlých etapách a keď bolo stúpanie príliš náročné aj pre Seppa Kussa, črtala sa šanca pre Pogačara. Ten to skúsil a hoci bol silnejší, získal len osem sekúnd.

Tie možno nie sú nateraz zásadné, no určite sú impulzom pre Pogačara a celý tím UAE Emirates. Ich líder už druhýkrát nechal za sebou Vingegaarda, a tak je psychologická výhoda na jeho strane.

Gianetti poďakoval a zasmial sa

Vingegaard priznal, že Pogačar si vybojované sekundy zaslúžil, pretože bol veľmi silný. Dán je však rád, že si udržal žltý dres pred dňom voľna.

Obhajca celkového prvenstva priznal, že to nebol jeho najlepší deň, no takisto uviedol, že nasledujúce etapy by mu mali viac vyhovovať.

Každopádne, na vzájomné súboje na tohtoročnej Tour vedie slovinsky cyklista 2:1, čo istým spôsobom chce v mediálnej hre využiť aj športový riaditeľ tímu Jumbo-Visma Merijn Zeeman.