Bol to tvrdý súper, ale najlepší kolega, spomína Peter Velits na Cavendisha

Slovenskí fanúšikovia mu zrejme tlieskať nebudú. Mark Cavendish je však bezpochyby jeden z najlepších šprintérov v histórii cyklistiky. Na svojej poslednej Tour de France chcel prekonať rekord v počte víťazných etáp. Nepodarí sa mu to. Po páde na pretekoch skončil so zlomenou kľúčnou kosťou. "Nebál by som sa povedať, že je najlepším šprintérom histórie. Ak si zoberieme počet jeho víťazstiev a bavíme sa aj o jeho rekorde na Tour. Povyhrával mnoho pretekov. Je to výnimočný šprintér, ktorý dokázal vynikajúco využiť tím, a keď ho mal dobre poskladaný, bol neporaziteľný. Mal som to šťastie, že som to mohol zažiť," vraví PETER VELITS.

Je podľa vás škoda, že Mark Cavendish nezabojuje už na Tour de France o 35. etapové víťazstvo? Je to strata, hoci teraz sa nedozvieme, či by ho dosiahol. Tento príbeh ostane nedopovedaný. Podľa mňa mal veľkú šancu a veril som mu, že sa mu to podarí. Skončilo to takto. Bohužiaľ.

Mnoho súčasných aj bývalých pretekárov mu prialo, aby to dosiahol. Pozitívnych ohlasov aj pred jeho pádom boli desiatky. Prečo vzbudzoval takéto sympatie? Treba si uvedomiť, že to nie je hocijaký rekord. Niečo, čo je bežne dosiahnuteľné. Výnimočný rekord. Za všetko hovorí to, že ho zdieľa s Eddym Merckxom. Je za tým aj príbeh. Pred pár sezónami bol už takmer odpísaný, ale dokázal sa vrátiť, priblížiť sa k tomu rekordu a tento rok ho mohol prekonať. Ukázal, že stále dokáže na Grand Tour vyhrať etapu. Stále na to má. Bolo to zaujímavé pre všetkých a verím, že mu to chceli dopriať aj cyklisti. Iba na Slovensku mu to ľudia nepriali. To je na tom úsmevné. Súperi mu držali palce, a potom si čítam reakcie slovenských fanúšikov a chytám sa za hlavu, kde to žijeme.

Cavendish má 38 rokov a je v pelotóne jedným z najstarších cyklistov. Mal by to ešte skúsiť budúci rok? Ťažko povedať. Rozhodnutie je na ňom, ale ak povedal, že je to jeho posledný rok, asi to aj dodrží. Ponuku pokračovať zrejme bude mať. Ťažké je vžiť sa do jeho kože. Musí vedieť, ako sa cíti, či to chce ešte rok potiahnuť. Lebo ide asi zrejme už len o rekord. Neviem, či mu to stojí za tú námahu a za zranenia, ktoré určite prídu.

Slovenský cyklista Peter Velits. (Autor: TASR)

Hovorí sa, že je najlepším šprintérom v histórii, čo je ťažké porovnávať vzhľadom na vývoj v športe. V čom je taký výnimočný, čim si to vyslúžil?

Nebál by som sa povedať, že je najlepší. Ak si zoberieme počet jeho víťazstiev a bavíme sa aj o jeho rekorde na Tour. A to sú len jedny preteky. Povyhrával mnoho množstvo ďalších pretekov. Je to výnimočný šprintér, ktorý dokázal vynikajúco využiť tím a keď ho mal dobre poskladaný, bol neporaziteľný. Mal som to šťastie, že som to mohol zažiť. Neskôr aj keď nemal stopercentný tím, stále bol schopný vyhrávať. Nebol stratený. Ako sa teraz hovorí, že keď nemá tím, tak už mu to nejde. Bol výnimočný. Má talent. Mnoho schopností nie ste schopní získať tréningom. On ich mal. Natrénovať viete rozbiehanie šprintu, jazdu v balíku. Mark je jedna z najväčších osobností cyklistiky.

Boli ste kolegovia v tíme HTC aj v Omega-Pharma Quick-Step. Dokonca na Tour de France 2011 ste spoločne štartovali. Aké to bolo vtedy?

Vtedy bol najsilnejší a nebolo prekvapujúce, keď vyhral päť etáp. Nebol to taký šok. Ak by som sa ešte vrátil, tak v HTC som išiel prvý rok Vueltu (v roku 2010). Mark mal za sebou veľmi úspešnú Tour, kde vyhral veľa etáp a následne išiel na Vueltu, kde tiež vyhrával a dokázal aj mne pomáhať. Bolo to veľmi fajn. A o rok na Tour to bola aj pre mňa obrovská škola. Každý člen tímu vedel, kde je jeho miesto a čo má zvládnuť. Keď sme to odrobili, na konci etapy bolo víťazstvo. Aj vďaka nemu sme boli jeden z najúspešnejších tímov na Tour de France. VIDEO: Mark Cavendish a jeho víťazstvá na Tour de France